Bullismo e cyberbullismo | Istat rivela un quinto dei giovani vittime focus su dinamiche di genere

La giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, celebrata oggi, sabato 7 febbraio 2026, è stata l’occasione per un messaggio forte e diretto del Garante regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza del Piemonte, Giovanni Ravalli, rivolto a ragazze e ragazzi: “Nessuno guarisce ferendo”. Un monito che risuona particolarmente intenso in un contesto sociale dove, come evidenziato da recenti dati Istat, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo continua a rappresentare una piaga allarmante per la giovane generazione. L’appello del Garante non è un semplice richiamo alla tolleranza, ma un invito a una profonda riflessione sulle dinamiche relazionali, sulla responsabilità individuale e sul ruolo cruciale che ciascuno può svolgere nella costruzione di un ambiente più sicuro e rispettoso.🔗 Leggi su Ameve.eu

