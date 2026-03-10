Bulli al terminal dei bus | Nostro figlio perseguitato Va a scuola con la paura Purtroppo non è il solo

Giulio, un ragazzo di Fermo, ha raccontato di essere stato vittima di atti di bullismo al terminal dei bus, dove scende per andare a scuola. La sua paura di tornare in classe nasce da episodi di persecuzione, che secondo lui non coinvolgono solo lui ma altri coetanei. La situazione si svolge nel contesto del terminal, punto di passaggio quotidiano per molti studenti.

Giulio ha paura di tornare a scuola. Il nome è di fantasia, la storia no. Giulio va a scuola a Fermo e per arrivare scende dal pullman al Terminal. È qui che è stato preso di mira dal solito gruppo di giovani che da mesi stanno infastidendo i ragazzi più piccoli o quelli più fragili, con atti di bullismo, di ritorsione, con persecuzioni piccole e grandi. "Abbiamo letto dell’aggressione di qualche tempo fa e del successivo processo – raccontano i famigliari di Giulio – purtroppo anche lui è incappato in questi personaggi che gli stanno rendendo la vita difficile. Ogni volta che arriva al Terminal è una persecuzione e sappiamo che non capita solo a lui". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

