Questa mattina al terminal dei bus di Macerata, alcuni studenti sono stati visti fumare spinelli prima di entrare in classe. Il comandante Doria commenta che molti genitori ancora non si rendono conto della portata del problema. La scena si ripete ormai quotidianamente, creando preoccupazione tra gli insegnanti e le forze dell’ordine.

MACERATA Ragazzi che fumano spinelli prima di varcare il portone di ingresso della scuola. Succede anche questo al terminal dei pullman di piazza Pizzarello, dove ogni giorno si assembrano gli studenti delle superiori. Per cercare di prevenire la diffusione degli stupefacenti e gli altri comportamenti a rischio, come il bullismo o la violenza tra i giovani, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Giovanni Signer, alla presenza del vicario del questore, Marcello Pedrotti, del comandante provinciale dei carabinieri Raffaele Ruocco e del comandante provinciale della Guardia di Finanza, Ferdinando Mazzacuva, nonché dell’Ufficio scolastico regionale con la dirigente Stefania Nardini, e del Comune di Macerata rappresentato dal vice sindaco Francesca D’Alessandro, dall’assessore Paolo Renna e dal comandante della polizia locale Danilo Doria. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Droga al terminal dei bus di Macerata, lo sballo degli studenti prima di entrare a scuola. Il comandante Doria: «Alcuni genitori sottovalutano ancora il problema»

Approfondimenti su Macerata Scuola

L’iscrizione degli studenti a scuola è un processo fondamentale per il funzionamento del sistema educativo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Macerata Scuola

Argomenti discussi: Fiumicino, ovuli di cocaina ingeriti e nascosti nelle parti intime. Arrestata con oltre un chilo di droga; Spaccia cocaina, ma chiede la tutela internazionale: 20enne bloccato ai giardini Papadopoli; Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa: 2 portati al Poliambulatorio - AgrigentoNotizie; Terni, l'appello dei genitori di Chiara che a 22 anni rischia la vita per le overdose da metadone: Ho salvato mia figlia più volte, le...

Spaccio al Terminal, lancia la droga e fugge: arrestato un 18enneAlla vista dei carabinieri tenta di fuggire gettando loro in faccia delle dosi di droga, ma viene fermato e arrestato. Questa volta sono le forze dell’ordine, ed in particolare i carabinieri del ... ilmessaggero.it

Controlli al terminal degli autobus: sequestrata droga -- La Polizia di Stato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione dei reati inerenti gli... #Agrigento #autobus #controlli #Droga #terminal #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario - facebook.com facebook