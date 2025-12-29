Scuola bus abusivo | sequestro e multa La ' lamentela' del conducente | Sono un perseguitato

Un autobus scolastico non autorizzato è stato sequestrato a Castel Volturno, con una sanzione per il conducente. Quest’ultimo, già multato e coinvolto in un precedente intervento, si è lamentato di essere perseguitato. L’episodio evidenzia le misure in atto contro il trasporto illecito di studenti, che rappresenta un rischio per la sicurezza e la regolarità del servizio.

Uno 'Scuola Bus' abusivo è stato sequestrato a Castel Volturno. Il conducente, un africano, era già stato fermato, multato con la sottoposizione del veicolo a sequestro meno di un mese fa. In quella occasione aveva a bordo 21 bambini su un veicolo sprovvisto di assicurazione, licenza di guida e.

