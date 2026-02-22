Amore incondizionato e ricordi preziosi Reggio Calabria festeggia i 100 anni di nonna Mena

Nonna Mena ha compiuto 100 anni, celebrando un secolo di vita ricco di ricordi e affetto. La città di Reggio Calabria ha organizzato una festa speciale per onorare il suo lungo cammino, coinvolgendo parenti e amici. La famiglia ha preparato una grande riunione per condividere questo importante traguardo. Le istituzioni locali hanno inviato messaggi di auguri, sottolineando il valore di questa ricorrenza. La giornata si è conclusa con un momento di allegria e riflessione.

La festa per la signora Filomena ha avuto il merito di riunire la sua grande famiglia, grazie all'arrivo dei tantissimi nipoti, accorsi letteralmente da ogni angolo d'Europa. Gli auguri di Romeo e Falcomatà Un traguardo straordinario, un secolo di vita, di ricordi preziosi e di amore incondizionato. La città di Reggio Calabria festeggia i 100 anni di nonna Filomena, per tutti "nonna Mena", circondata dall'affetto di una famiglia numerosa e dalle istituzioni cittadine e regionali. A portare gli auguri alla neo centenaria reggina sono intervenuti l’assessore alla Programmazione del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Romeo, e il consigliere regionale e già sindaco Giuseppe Falcomatà. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Amalfi festeggia i 100 anni di nonna Tittina: un secolo di forza e amoreAd Amalfi, il 15 gennaio si è celebrato il centenario di Antonietta Ruocco, conosciuta come Tittina.

Un secolo di vita e memoria: nonna Rosa festeggia i 100 anniLa comunità di Serino ha festeggiato Rosa Verderame, che ha appena compiuto 100 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Piccolina ma sempre Regina: il derby che fa battere il cuore; Calvizzano. I 100 anni di nonna Consiglia: un secolo di forza, famiglia e libertà; Alfredo Percoco - Necrologio - 2026; Nasce Torostoria, la voce della storia granata in podcast.

Amore Incondizionato: L’Universo siamo noiIl progetto espositivo pone al centro il tema dell’Albero come simbolo universale di Amore Incondizionato, connessione e appartenenza, riflettendo sul rapporto profondo e spesso dimenticato tra essere ... exibart.com

L’amore incondizionato di Leo è una grande lezione di vitaLa vita prima del cane e la vita dopo il cane. Ecco, questa potrebbe essere la più corretta definizione di chi è stato toccato dal loro amore. È la storia di Angela Ceccarini, cantianese, e del cane ... ilrestodelcarlino.it

Lo sapevate Buongiorno da Bivongi , provincia di Reggio Calabria! - facebook.com facebook

Pallavolo A3M GirBlu - Domotek Reggio Calabria affronta Terni obiettivo conservare la leadership del girone x.com