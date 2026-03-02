BTP Valore 2032 | 2,6 miliardi in 2,5 ore record in vista

Il collocamento della sesta tranche del BTP Valore marzo 2032 è iniziato lunedì 2 marzo 2026 e ha raggiunto 2,6 miliardi di euro in appena due ore e mezza, stabilendo un nuovo record di vendite in questa fase. L'offerta si è svolta in modo molto rapido e senza intoppi, con una domanda che ha superato di gran lunga la quantità disponibile.

Il collocamento della sesta tranche del BTP Valore marzo 2032 è iniziato lunedì 2 marzo 2026 e registra un andamento sostenuto. Dopo due ore e mezzo, sono stati registrati ordini per circa 2,6 miliardi di euro, basati su oltre 75mila contratti. Il titolo, riservato esclusivamente ai risparmiatori retail, è stato lanciato con il codice ISIN IT0005696320 e rimarrà aperto fino al venerdì 6 marzo alle 13.00, salvo chiusura anticipata. Il ritmo di raccolta supera già quello registrato nella stessa fase del collocamento del BTP Valore ottobre 2032, che aveva ottenuto 2,23 miliardi in un arco temporale analogo. La prima ora e mezza di collocamento ha richieste per 1,65 miliardi di euro, con circa 49mila contratti.