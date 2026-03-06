Il Btp Valore ha concluso la fase di collocamento con una raccolta totale superiore ai 16 miliardi di euro. Durante l’ultimo giorno di emissione, sono stati inviati ordini per circa 1,128 miliardi di euro. La giornata ha visto un’intensa attività di sottoscrizione, con 42 richieste registrate nell’ultimo periodo. La cifra rappresenta un risultato significativo per il titolo di Stato.

Ultimo giorno di collocamento per l’emissione del titolo di Stato. Il ministero dell’Economia alza i tassi dei rendimenti dal 2,6% al 3,80%. Il Btp Valore chiude il collocamento con una raccolta che supera i 16 miliardi di euro. Nell’ultimo giorno di emissione del nuovo titolo di Stato sono stati ricevuti ordini per 1,128 miliardi di euro, con 42.981 contratti. Il totale definitivo è dunque di 16.222,584 milioni di euro per 522.214 contratti registrati. Questa emissione (lo strumento ne ha avute molte altre) del Btp Valore era stata avviata lo scorso 2 marzo. Con taglio minimo acquistabile di 1.000 euro, i titoli hanno scadenza marzo 2032, prevedono cedole nominali pagate ogni tre mesi e una scadenza di sei anni con un premio finale extra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Btp Valore, la raccolta supera i 16 miliardi

