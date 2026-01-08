Btp a 7 anni e Btp Green 2046 nuova emissione | Mef dà mandato alle banche

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato l’emissione di un nuovo Btp a 7 anni e la riapertura del Btp Green con scadenza 30 aprile 2046. Le banche sono state incaricate di gestire le operazioni, che rappresentano un passo importante nella strategia di finanziamento pubblico e di promozione della sostenibilità ambientale.

Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato l' emissione di una dual tranche di un nuovo Btp a 7 anni e la riapertura del Btp Green con scadenza al 30 aprile 2046. Il mandato per l'emissione è stato affidato a Banca Monte dei Paschi di Siena, Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Crédit Agricole Corp. Inv. Bank, Morgan Stanley Europe SE e NatWest Markets N.V. Come si legge, la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Si precisa quindi che l'annuncio dei titoli e dei quantitativi in offerta nelle aste di titoli a medio-lungo termine è previsto per martedì 13 gennaio 2025.

MEF, in arrivo l'emissione di un nuovo BTP a 7 anni e riapertura del BTP Green 2046 - Il Tesoro ha precisato che la transazione sarà effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. soldionline.it

Debito, emissioni al via. Btp a 7 anni e Green - Anche il 2026 del debito pubblico, così come il 2025, si apre all’insegna del Btp Green. ilmessaggero.it

