Archivio di Stato Il sindaco Basile batta un colpo

Il coordinatore del Pd, Alessandro Russo, commenta la protesta di questa mattina in piazza Unione Europea, avvenuta per chiedere il mantenimento dei documenti dell’Archivio di Stato a Messina. La manifestazione ha richiamato l’attenzione sulla tutela del patrimonio storico e culturale della città, sollevando questioni sulla gestione e conservazione di importanti archivi pubblici.

Il coordinatore cittadino del Pd Alessandro Russo interviene dopo la protesta di questa mattina in piazza Unione europea per il mantenimento a Messina dei documenti dell'Archivio di Stato. "Assordante e desolante l'assenza del sindaco, di qualsiasi esponente della Giunta o di qualsiasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Archivio di Stato, "Il sindaco Basile batta un colpo" Leggi anche: VIDEO ! "Salviamo l'archivio di Stato", manifestazione in piazza contro il trasloco: faccia a faccia con il sindaco Leggi anche: Strenna natalizia in archivio, l'Archivio di Stato apre le porte ai cittadini curiosi del lavoro e delle attività dell'istituto Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Messina, il sindaco Basile traccia il bilancio di fine anno: “I cittadini giudicheranno bontà dell’operato”; Chiara Sterrantino entra nella squadra di Basile: “Ha riacceso il mio demone”; I pacchi di Natale del Sindaco Basile: Messina tra frenesia immobiliare, manutenzioni da pagare e giovani che se ne vanno; Speciale politica 2025, Messina verso le urne? Cercasi sfidante per il sindaco Basile. Ti piacerebbe sostenere l'Archivio di Stato di Pesaro Urbino nei suoi progetti di restauro Da oggi è possibile dare anche un piccolo contributo grazie all'Art Bonus Seguiamo Sofia e Attilio nel prossimo video... - facebook.com facebook

