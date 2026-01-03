Archivio di Stato Il sindaco Basile batta un colpo

Il coordinatore del Pd, Alessandro Russo, commenta la protesta di questa mattina in piazza Unione Europea, avvenuta per chiedere il mantenimento dei documenti dell’Archivio di Stato a Messina. La manifestazione ha richiamato l’attenzione sulla tutela del patrimonio storico e culturale della città, sollevando questioni sulla gestione e conservazione di importanti archivi pubblici.

Il coordinatore cittadino del Pd Alessandro Russo interviene dopo la protesta di questa mattina in piazza Unione europea per il mantenimento a Messina dei documenti dell'Archivio di Stato. "Assordante e desolante l'assenza del sindaco, di qualsiasi esponente della Giunta o di qualsiasi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

