Uno accoltellato e l' altro massacrato di botte | due ragazzi denunciano aggressione nel pianerottolo di casa

Due ragazzi hanno chiamato la polizia dopo essere stati aggrediti nel pianerottolo di casa. Uno di loro è stato ferito con un coltello, mentre l’altro è stato picchiato senza pietà. Gli aggressori sono ancora sconosciuti. La scena si è svolta poco dopo che i ragazzi sono usciti dall’ascensore, sorprendendo l’uomo che li ha attaccati all’improvviso. Ora gli investigatori cercano di capire cosa abbia spinto questa violenta lite.

Uno sconosciuto li avrebbe sorpresi uscendo dall'ascensore di casa. Sul pianerottolo ne avrebbe accoltellato uno e picchiato l'altro. Almeno questo è quanto uno dei due, il meno grave, ha riferito ai poliziotti intervenuti insieme al personale del 118, che adesso indagano.Ragazzi aggrediti a.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Una accaduta

Un episodio di violenza si è verificato ieri sera a Sant’Antimo, dove un uomo di 34 anni è stato aggredito in villa comunale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Una accaduta

Argomenti discussi: Accoltella la prof. di arte, arrestato 14enne per tentato omicidio; Insegnante accoltellato da uno studente a scuola, condizioni gravi. L'episodio in Costa Azzurra; Studente di 14 anni pugnala professoressa a Sanary-sur-Mer, in Francia: la donna in gravi condizioni; Accoltellato con un paio di forbici per il debito della vacanza, uno dei componenti della rissa a processo per tentato omicidio.

Ci hanno aggredito in casa: soccorsi due 18enni a Milano, uno è stato accoltellato al toraceDue 18enni sono stati soccorsi in via Severini a Milano nella serata dell’11 febbraio. Uno è stato accoltellato al torace, l’altro ha ferite più lievi. I giovani hanno raccontato di essere stati ... fanpage.it

Roncadelle: minorenne accoltellato e picchiato con il manico di un ombrello per uno scambio di personaSul posto, fuori da una struttura commerciale, sono intervenuti i carabinieri: scoperti – e denunciati – i due presunti aggressori, anche loro giovanissimi ... msn.com

+++ Salerno: altro minorenne accoltellato, Polizia arresta 16enne +++ Ancora un minorenne accoltellato da un coetaneo a Salerno. Dopo il ferimento avvenuto sabato scorso nel centro cittadino, sul quale indaga la Polizia, nella tarda mattinata di oggi si è verif - facebook.com facebook

Un altro studente accoltellato davanti a scuola x.com