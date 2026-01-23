Milano Cortina 2026 la nazionale israeliana di bob si qualifica | I sogni diventano realtà

Per la prima volta nella sua storia, la squadra israeliana di bob si è qualificata ai Giochi di Milano Cortina 2026, partecipando alle competizioni a due e a quattro maschili. Questo risultato rappresenta un traguardo importante per lo sport israeliano e testimonia l’impegno e la crescita del settore a livello internazionale. La qualificazione apre nuove opportunità e segna un passo significativo verso il raggiungimento di obiettivi olimpici.

(Adnkronos) – La squadra di bob israeliana per la prima volta nella sua storia si è qualificata alle Olimpiadi e gareggerà nelle competizioni a due e a quattro maschili ai Giochi di Milano Cortina 2026. Uno "storico traguardo", festeggia sui social il Comitato olimpico israeliano, precisando che con la squadra di bob sale a 9.

