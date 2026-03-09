Italia pigliatutto a Bouillargues | poker azzurro nella scherma per non vedenti

In occasione della settima edizione dell’International Meeting for Blind and Visual Impaired a Bouillargues, l’Italia della scherma non vedenti ha conquistato quattro vittorie su quattro gare. La squadra azzurra ha ottenuto successi in tutte le discipline disputate, lasciando un segno evidente nella competizione. L’evento ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi, con la nazionale italiana protagonista assoluta.

A Bouillargues l’Italia della Scherma Non Vedenti ha lasciato l segno nella settima edizione dell’International Meeting for Blind and Visuali Impaired: quatto gare, quattro successi. Un dominio totale, impreziosito dal fatto che l’evento è diventato ancora più competitivo e “globale”, con atleti non solo in Italia, Francia e Spagna, ma anche da Svezia e Stati Uniti. Nella prove individuali si è riproposta la classica rivalità italo-francese, e gli azzurri hanno risposto con personalità. Daphne Petrillo, già vincitrice l’anno scorso, ha confermato lo status battendo in fiale la francese Camille Couston per 15-11. Dietro di lei, doppio bronzo tricolore con Simonetta Pizzuti e Silvia Tombolini, mentre Veronica Tartaglia ha chiuso sesta e Samantha De Rosa undicesima. 🔗 Leggi su Sportface.it

