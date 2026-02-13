A Lucca, il Palazzo Ducale si prepara ad aprire la ‘porta’ per il futuro dei giovani con l’apertura del nuovo Centro Europe Direct, che arriverà nella prima settimana di marzo nel cortile del palazzo. La decisione nasce dall’esigenza di avvicinare cittadini, studenti e imprese alle iniziative e ai fondi europei, offrendo uno spazio dedicato alle informazioni e ai servizi provenienti da Bruxelles. Diversamente da altre sedi, questa sarà la prima volta che un centro di questo tipo sarà collocato nel cuore storico della città.

LUCCA Una porta sull’Europa nel centro di Lucca. È quella che si aprirà ufficialmente nella prima settimana di marzo nel cortile di Palazzo Ducale, dove è stato allestito il nuovo sportello per avvicinare giovani, cittadini e imprese alle opportunità che viaggiano da Bruxelles. "Un ennesimo punto di forza per la nostra Provincia", ha sottolineato il presidente Marcello Pierucci nel ricordare l’inizio di un percorso iniziato oltre 25 anni fa con l’istituzione di un ufficio dedicato all’interno dell’ente. Uno sguardo lungimirante, come rimarcato dal consigliere provinciale Luca Menesini, perché "oggi la differenza la fa chi riesce a intercettare risorse extra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La ‘porta‘ per il futuro dei giovani. Da marzo a Palazzo Ducale apre il “Centro europe direct“

Questa mattina all’Università di Siena si è tenuto il centro Europe Direct.

La Commissione Europea ha confermato che il Centro Europe Direct dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara resterà operativo fino al 2030.

