Botticino danza festival 2026

Sabato 14 marzo alle ore 21:00 si terrà la sesta edizione di “Botticino Danza Festival”. L'evento si svolge a Botticino e propone uno spettacolo dedicato alla danza, con la partecipazione di vari artisti che metteranno in mostra le loro performance. La manifestazione vuole mettere in risalto l'impegno e la disciplina necessari per questa forma d'arte.

Sabato 14 marzo alle ore 21:00 andrà in scena la sesta edizione di “Botticino Danza Festival”, uno spettacolo nato per valorizzare la Danza ed il suo immenso mondo nutrito da impegno, disciplina e tanta passione. Verranno presentate coreografie di vario genere (Classico, Neoclassico, Modern, Contemporaneo, Hip Hop) di alto livello dal punto di vista artistico, con interpretazioni di alto spessore, per una serata intrisa di arte, spettacolo e condivisione. Non solo Danza ma anche sensibilizzazione sociale: in questa edizione è prevista un’esibizione da parte di un Collettivo di Danzatori che riguarda la negazione del Diritto di Studio alle bambinedonne in diversi Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Articoli correlati

Danza sportiva, due palermitani sul tetto del mondo: sono vicecampioni all'Uk Dance FestivalPalermo brilla sulla scena mondiale della danza sportiva grazie a Massimo Madonia e Giada Altezza, giovani atleti palermitani che lo scorso 22...

Botticino: Ubaldo Pantani al teatro Centro Lucia con lo spettacolo "Inimitabile"In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

3rd Garda Festival 2025: Best of