Botticino | Ubaldo Pantani al teatro Centro Lucia con lo spettacolo Inimitabile

Ubaldo Pantani sarà in scena al teatro Centro Lucia di Botticino con lo spettacolo

Dopo anni di televisione, imitazioni cult e un talento comico che ha conquistato il grande pubblico, Ubaldo Pantani torna a teatro con "Inimitabile", un nuovo viaggio ironico, dissacrante e profondamente umano tra personaggi, volti e voci della nostra quotidianità. Lo spettacolo, prodotto da Paolo Ruffini per Vera Produzione e diretto da Nicola Fanucchi, arriverà il 13 marzo 2026 (ore 21:00) al Teatro Centro Lucia di Botticino (BS).

