Stampe romagnole intrecci di nasse antichi mestieri e kintsugi per Sant' Apollonia

Bellaria Igea Marina si prepara alla festa di Sant’Apollonia, la tradizionale celebrazione che chiude la settimana dedicata alla Santa Patrona. La città si anima di eventi legati alle stampe romagnole, alle nasse intrecciate e agli antichi mestieri. È un momento di festa e di tradizione, che richiama residenti e visitatori nel cuore del centro. La comunità si muove tra mercatini, spettacoli e momenti di cultura locale, mantenendo vivo il legame con le radici.

Bellaria Igea Marina entra nella settimana che si concluderà con la festa di Sant’Apollonia, la tradizionale celebrazione per la Santa Patrona. Appuntamento dunque dal 7 al 9 febbraio, nel centro di Bellaria, per una manifestazione che, nel 70esimo anno dalla nascita del Comune, sarà impreziosita da una serie iniziative dedicate alla tradizione e alle eccellenze locali storiche. Tra queste, spicca l’Apollonia Lab allestito in piazza Matteotti, che l’8 e il 9 febbraio, dalle 10 alle 12, ospiterà un laboratorio a cielo aperto ispirato agli antichi mestieri. Un luogo di incontro e di scoperta dove tradizione e saper fare artigiano torneranno protagonisti, valorizzando gesti antichi, storie e manualità.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Bellaria Igea Marina Tra ligaza, antichi mestieri e musica folk: torna il tradizionale appuntamento con Sant’Apollonia #Bellaria-Igea-Marina- Sant’Apollonia || Dal 7 al 9 febbraio Bellaria Igea Marina ripropone il tradizionale appuntamento con Sant’Apollonia. Sant’Apollonia riscopre le tradizioni. Arriva il laboratorio dei mestieri #Sant’Apollonia-Tradizioni || Bellaria Igea Marina si prepara a celebrare la festa di Sant’Apollonia, patrona della città. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. La settimana si concluderà con la festa di Sant’Apollonia, tradizionale kermesse con cui la città celebra la sua Santa Patrona - facebook.com facebook Rivolta d'Adda. Sant'Apollonia: il programma della fiera con convegni, premiazioni e attività per studenti x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.