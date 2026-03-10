Botte alla ex dopo il codice rosso | arrestato nel giorno dell’8 marzo Aveva il divieto di avvicinamento

Un uomo è stato arrestato l’8 marzo a Pisa, nonostante fosse soggetto a un divieto di avvicinamento previsto dal codice rosso. Dopo aver incontrato l’ex compagna, le avrebbe inferto un colpo e si sarebbe allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’arresto è stato eseguito il giorno stesso. La vicenda si è svolta nel giorno dedicato alla festa delle donne.

Pisa, 10 marzo 2026 – Si sarebbero incontrati nonostante l'uomo avesse il divieto di avvicinamento all'ex per il codice rosso. Dopo la lite verbale, però, è arrivata la violenza fisica. È successo vicino a una struttura ricettiva alle porte di Pisa, domenica, giorno in cui si ricordano le battaglie per i diritti delle donne e si fanno bilanci. Entrambi sono finiti in ospedale (in quello di Livorno e in quello di Pisa) con prognosi molto diverse, però: l'uomo con pochi giorni, la donna con 21 giorni per una frattura. A quel punto, sono stati gli agenti delle Volanti della questura di Pisa, chiamati sul posto, a intervenire arrestando lui che aveva violato la precedente prescrizione.