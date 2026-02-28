Violano divieto di avvicinamento e domiciliari per reati da codice rosso | due uomini finiscono in carcere

Due uomini sono stati arrestati e portati in carcere dai Carabinieri di Bergamo, che hanno eseguito due mandati di custodia cautelare. I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura della Repubblica di Bergamo e si riferiscono a violazioni ripetute di divieti di avvicinamento e domiciliari. Le operazioni sono avvenute nei giorni scorsi e riguardano reati classificati come da codice rosso.

Il primo procedimento riguarda un uomo, classe 1983, nato e residente ad Alzano Lombardo ma di fatto domiciliato ad Albino, già noto alle forze dell'ordine. La sua vicenda trae origine nella tarda serata del 21 ottobre 2025, quando era stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per maltrattamenti posti in essere ai danni della moglie, 40enne, nata a Seriate e residente ad Alzano Lombardo, con la quale era in fase di separazione. A seguito delle condotte violente, sia di natura psicologica sia fisica, il G.I.P. del Tribunale di Bergamo aveva disposto nei suoi confronti la misura dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.