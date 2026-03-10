Borse oggi i prezzi di benzina e diesel in diretta | Listini positivi brinda Milano | summit a 3 Italia-Germania-Belgio sull’energia

Oggi i mercati azionari mostrano segnali positivi, con Milano che festeggia grazie a un summit tra Italia, Germania e Belgio sull’energia. Nel frattempo, i prezzi di benzina e diesel sono in diretta, mentre i listini registrano rialzi. Contemporaneamente, i prezzi del petrolio e del gas subiscono un forte calo, determinando un cambio di rotta nel settore energetico.

Nell'Ue la «situazione» attuale, segnata da un progressivo abbandono dell'energia nucleare, «deve cambiare», unendo l'atomo e le fonti rinnovabili, dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, al summit sull'energia atomica in corso a Parigi. «Quello di cui abbiamo bisogno - continua - è il miglior sistema energetico possibile: pulito, conveniente, resiliente ed europeo». Anche perché «i prezzi dell'elettricità in Europa sono strutturalmente troppo elevati». La compagnia petrolifera statale saudita Aramco, il maggiore esportatore di petrolio al mondo, mette in guardia contro «conseguenze catastrofiche» per i mercati petroliferi mondiali. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Vertice Ue su competitività, le immagini del pre-summit guidato da Italia, Germania e Belgio(LaPresse) È iniziata la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Germania e Belgio, in vista del...

Attacco in Iran, schizza il prezzo del petrolio: aumentano listini di benzina e diesel(Adnkronos) – L'attacco degli Stati Uniti e di Israele in Iran e la risposta del Paese nell'area mediorientale comincia a riflettersi con più forza...

von der Leyen: «La Ue deve cambiare, combinare nucleare e rinnovabili»Nell'Ue la «situazione» attuale, segnata da un progressivo abbandono dell'energia nucleare, «deve cambiare», unendo l'atomo e le fonti rinnovabili, dice la presidente della Commissione Europea Ursula ... corriere.it

Italia-Germania-Belgio convocano videocall su energia e semplificazione(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAR - Italia, Germania e Belgio, a quanto si apprende da più fonti europee, hanno convocato per la giornata di oggi una riunione tra leader in videocall per fare il punto su ... altoadige.it

Ue, Italia-Germania-Belgio convocano videocall tra leader su energia e semplificazione - facebook.com facebook

#Ue – Italia, Germania e Belgio promuovono per domani una videoconferenza con alcuni leader Ue per discutere di semplificazione e di misure volte a ridurre i prezzi dell'energia; l'incontro servirà anche a preparare i lavori del prossimo vertice Ue del 19 x.com