Benzina l’Europa è in riserva | perché il prezzo alla pompa resterà alto nonostante il petrolio a basso costo

Attualmente, il petrolio si mantiene a prezzi bassi e la produzione aumenta, ma l’Europa si trova in una situazione di dipendenza crescente dall’importazione di carburanti. Nonostante il costo del greggio sia favorevole, i costi di approvvigionamento e le dinamiche di mercato contribuiscono a mantenere elevati i prezzi alla pompa. Questo scenario rende difficile prevedere una diminuzione dei costi dei carburanti, evidenziando le complessità del settore energetico europeo.

Costa poco e ce n’è tanto: sembra un periodo positivo per chi deve comprare il petrolio. Ma dietro una facciata favorevole, con il greggio che viaggia sui 60 dollari al barile, si nasconde una realtà molto complessa e poco nota che possiamo riassumere così: il più grande produttore al mondo di oro nero è costretto a importare petrolio per far lavorare le sue raffinerie e addirittura ad acquistare benzina da altri Paesi; l’Europa dovrà dipendere sempre di più dall’estero per approvvigionarsi di carburanti; il prezzo alla pompa è destinato a restare più alto di quanto ci si potrebbe aspettare. Alle radici di questa situazione ci sono due scomode verità: i petroli non sono tutti uguali e le norme ambientali rendono difficile e anti-economico trasformarli nelle raffinerie occidentali. 🔗 Leggi su Panorama.it

