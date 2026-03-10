A Bologna, durante l'esame per la patente, alcuni candidati sono stati scoperti a usare auricolari e ricetrasmittenti. Il personale della Motorizzazione civile ha notato comportamenti sospetti e ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno fermato i coinvolti e li hanno denunciati. La scoperta ha portato al sequestro degli apparecchi utilizzati durante la prova.

A Bologna due giovani di 25 e 27 anni sono stati denunciati dopo essere stati trovati in possesso di auricolari e apparecchi ricetrasmittenti durante l'esame teorico per la patente. Secondo la ricostruzione, durante lo svolgimento del test i due hanno assunto posizioni rigide e non naturali, esponendo il petto verso il computer: un comportamento insolito che ha fatto insospettire il personale responsabile della sorveglianza della Motorizzazione civile di Bologna, che ha chiesto l'intervento della polizia. Poi, con l'arrivo degli agenti, la scoperta., L'atteggiamento dei due giovani di 25 e 27 anni, di origine pakistana, ha lasciato ipotizzare l'uso di apparecchiature audio-visive non consentite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bologna, usano auricolari e ricetrasmittenti all'esame per la patente: denunciati

Articoli correlati

Firenze: all’esame per la patente con cellulare e auricolari, 3 denunciatiFIRENZE – La polizia stradale di Firenze ha denunciato questo tre persone di origine straniera per truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica.

All'esame per la patente con cellulare e auricolari: due stranieri denunciatiComo, 6 marzo 2026 – Erano arrivati da Piacenza e da Milano per sostenere l'esame teorico per la patente alla Motorizzazione di Como, ma avevano con...