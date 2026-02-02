Firenze | all’esame per la patente con cellulare e auricolari 3 denunciati

Tre persone di origine straniera sono state denunciate dalla polizia stradale di Firenze durante gli esami per la patente. Sono accusate di aver tentato di superare l’esame usando il cellulare e auricolari, e di aver presentato documenti falsi. La polizia ha scoperto tutto durante i controlli e ha avviato le indagini. Ora i tre rischiano la denuncia per truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica.

FIRENZE – La polizia stradale di Firenze ha denunciato questo tre persone di origine straniera per truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica. I tre si sono presentati all’esame teorico per la patente di guida con cellulari e sofisticati kit per ricevere le risposte corrette da complici all’esterno. Gli agenti, in abiti civili, si sono mescolati tra i candidati nelle aule d’esame della Motorizzazione civile e hanno individuato i tre che mostravano atteggiamenti sospetti. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare telefoni cellulari, cavi bluetooth occultati sotto gli indumenti e micro-auricolari, di color carne per essere più mimetizzabili. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: all’esame per la patente con cellulare e auricolari, 3 denunciati Approfondimenti su Firenze Patente Con auricolari e walkie-talkie all’esame della patente: denunciati A Bergamo, due cittadini indiani di 40 e 25 anni sono stati denunciati per tentata truffa durante l’esame della patente di guida. Auricolari e cellulari nascosti per superare l’esame di guida: tre denunciati alla Motorizzazione di Firenze Tre persone sono state denunciate alla Motorizzazione di Firenze dopo essere state trovate a tentare di superare l’esame di guida in modo illecito. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Firenze Patente Argomenti discussi: Operato da bambino per un tumore inesistente al Meyer di Firenze, resta tetraplegico: risarcimento da 3,7 milioni di euro; Firenze secondo l'AI: Vuoi viverci? Meglio Castelfiorentino. Studiarci e lavorare? Non so se è la città giusta; ‘Beato Angelico’ record, oltre 350.000 visitatori a Firenze; World University Rankings, l’Università di Firenze nella top 200 in Giurisprudenza. Firenze: all’esame per la patente con cellulare e auricolari, 3 denunciatiLa polizia stradale di Firenze ha denunciato questo tre persone di origine straniera per truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica ... firenzepost.it Miniauricolari per barare all'esame per la patenteFIRENZE: Agenti di polizia in borghese si sono mescolati fra i candidati durante la prova di teoria: 3 erano equipaggiati per ricevere le risposte dall'esterno ... toscanamedianews.it All'esame per patente con cellulare e kit per suggerimenti, 3 denunciati. Polstrada Firenze li scopre durante test alla Motorizzazione #ANSAmotori #ANSA x.com Centotrentuno.com. . #CAGLIARISOCIALARENA | Cagliari, a Firenze nuovo passo avanti: contro il Verona l’esame finale - facebook.com facebook

