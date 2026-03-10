Bologna | premiati i disegni contro la violenza di genere

La Questura di Bologna ha consegnato i riconoscimenti ai vincitori della terza edizione del progetto Di-segni di non amore. L’iniziativa, attiva dal 25 novembre 2023, mira a sensibilizzare gli studenti delle scuole primarie e secondarie sul tema della violenza contro le donne. La cerimonia si è svolta nel cuore istituzionale della città, dove il questore Gaetano Bonaccorso ha sottolineato l’importanza di agire sul piano culturale per contrastare la violenza di genere. I lavori premiati sono stati valutati da una commissione tecnica composta dallo psicologo Carlo Barbieri, dalla vicedirigente Raffaella Alecci, dall’ideatrice Jessica Vallone e da Letizia Guadagnino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

