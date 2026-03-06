Salis | 17 milioni recuperati e fine all’anonimato degli haters

La sindaca di Genova ha annunciato di aver recuperato 17 milioni di euro e di aver messo fine all’anonimato degli haters sui social. Ha presentato una querela contro chi la insulta online, ha depositato un esposto alla Corte dei Conti riguardo alla tassa d’imbarco non applicata e ha richiesto un incontro in procura per chiarire le responsabilità. Questi sono i principali passi intrapresi in questo momento.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha lanciato una battaglia su tre fronti paralleli: querela contro gli haters che la insultano sui social, esposto alla Corte dei conti sulla tassa d'imbarco non applicata e un incontro in procura per chiarire le responsabilità. La prima cittadina punta a collegare i documenti d'identità ai profili digitali per smascherare l'anonimato tossico e recuperare oltre 17 milioni di euro persi dal bilancio comunale. Questa mossa rappresenta un tentativo di ripulire lo spazio digitale e allo stesso tempo sanare le perdite finanziarie accumulate dalla precedente gestione portuale. L'iniziativa contro il cyberbullismo mira a trasformare l'anonimato della rete in una responsabilità personale tangibile, con eventuali risarcimenti devoluti alla beneficenza.