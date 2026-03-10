Le bollette delle famiglie italiane stanno crescendo, con aumenti che possono arrivare fino a 650 euro all’anno. I prezzi di carburanti, energia elettrica e beni di consumo sono in aumento, determinando un incremento dei costi mensili. Questa situazione riguarda le spese domestiche di molte famiglie, che si trovano a dover affrontare maggiori esborsi per le spese quotidiane.

"Prezzi in salita per carburanti, energia elettrica, beni di consumo: in arrivo rincari per 650 euro all’anno per famiglia". Sono gli effetti della guerra in Medio Oriente, secondo le previsioni di Federconsumatori Marche. "Purtroppo – spiega il presidente Stefano Tordini –, la guerra nel Golfo sta causando dei comportamenti frenetici con effetti sulle famiglie, che dovranno affrontare aumenti di circa 650 euro all’anno: di 186 euro sono gli incrementi legati ai carburanti (sia i costi diretti del singolo automobilista, sia quelli indiretti per il trasporto dei beni di consumo), di 463 euro quelli invece riferiti alle bollette del gas e dell’energia elettrica (349 euro in più per il gas e 114 euro per l’energia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bollette, incubo stangata: "Rincari fino a 650 euro"

Articoli correlati

Leggi anche: Bollette, arriva la stangata sul gas: prezzi su del 10,5%, rincari da 118 euro l’anno

Leggi anche: Anno nuovo, nuovi rincari in città. Dal cibo ai servizi fino agli affitti. Stangata da centinaia di euro

Contenuti e approfondimenti su Bollette incubo stangata Rincari fino a...

Temi più discussi: Bollette, incubo stangata: Rincari fino a 650 euro; Benzina, diesel e gas: la stangata è servita. Schizzano i prezzi dopo l’attacco all’Iran, petrolio verso i 100 dollari al barile. Torna l'incubo bollette; Gas, l’incubo ritorna: il Qatar ferma il GNL e l’Europa rischia una nuova stangata in bolletta; Stangata sui carburanti dopo l’attacco all’Iran, ma il peggio deve ancora arrivare.

Bollette, nuovo allarme rincari in Toscana. Gas +39% con la guerra in Medio OrienteFederconsumatori: fino a 349 euro in più l’anno per il gas e 114 per la luce. In Toscana nel 2025 le famiglie hanno già speso in media oltre 2mila euro tra energia elettrica e gas ... lanazione.it

Guerra in Iran, stangata su luce e gas: i rincari arrivano in bollettaLo scoppio della guerra in Iran sta producendo un impatto immediato e profondo sul mercato energetico globale, con ripercussioni che l'Italia si prepara a fronteggiare sotto forma di sensibili rincari ... lavocediasti.it

Benzina, diesel e bollette in rialzo: l'effetto della guerra sui prezzi - facebook.com facebook

Siamo nel bel mezzo di diversi fronti di guerra, bollette gas e luce che subiranno aumenti vertiginosi, 6 milioni di italiani che non hanno i soldi per curarsi, produzione industriale al palo, e lei non sa fare altro che parlare della famiglia nel bosco #MeloniVergog x.com