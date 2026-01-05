Anno nuovo nuovi rincari in città Dal cibo ai servizi fino agli affitti Stangata da centinaia di euro

Con l'inizio del nuovo anno, molte città italiane stanno affrontando aumenti nei costi di vita, dai beni di consumo ai servizi essenziali, compresi gli affitti. Questi rincari, spesso significativi, si aggiungono alle sfide economiche quotidiane. La recente normativa fiscale contribuisce a questa tendenza, rendendo importante un'attenzione costante alle variazioni di spesa per le famiglie e i cittadini.

Anno nuovo, nuovi rincari. È un mantra che ormai si ripete da tempo e anche stavolta i balzelli della finanziaria non sembrano lasciare scampo. Dunque benvenuto, caro 2026. Un’accoglienza tiepida perché sul nuovo anno incombe la scure dei rincari. Nel 2025 le famiglie fiorentine hanno dovuto fare i conti con una stangata di 912 euro. E le nuove proiezioni non sono incoraggianti: in attesa delle stime delle organizzazioni specializzate, Federconsumatori Toscana combinando i principali indicatori ipotizza lievi aumenti per i beni alimentari (già a dicembre +10% per pane, olio, latte e cioccolata), per le assicurazioni, i trasporti e i servizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

