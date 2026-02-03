Le bollette del gas salgono ancora. Per gennaio, Arera ha certificato un aumento del 10,5%, pari a circa 113 centesimi in più al metro cubo. Per le famiglie, si traduce in un rincaro di oltre 100 euro all’anno. La stretta colpisce soprattutto le utenze più vulnerabili, con un costo che rischia di pesare molto sul bilancio domestico.

Una stangata in bolletta che può costare oltre 100 euro l’anno a famiglia. Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, certifica per il mese di gennaio un aumento del prezzo del gas per gli utenti vulnerabili pari a 113,02 centesimi di euro per metro cubo, ovvero il 10,5% in più rispetto a dicembre. Un rialzo che riguarda, appunto, solo gli utenti vulnerabili ma che dà un’indicazione della fluttuazione delle quotazioni anche sul mercato libero. Il rincaro, infatti, è legato all’aumento del prezzo all’ingrosso del gas, che a gennaio è arrivato a 37,75 euro al megawattora contro il 30,65 di dicembre. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Bollette, arriva la stangata sul gas: prezzi su del 10,5%, rincari da 118 euro l’anno

Approfondimenti su Bollette Gas

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bollette Gas

Argomenti discussi: Terribile stangata per le famiglie italiane: arriva un aumento da 600 euro sul riscaldamento; Energia, stangata sulle imprese: bollette fino al 70% in più rispetto al pre-Covid; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: STANGATA ENERGIA SULLE IMPRESE: BOLLETTE FINO AL 70% IN PIÙ RISPETTO AL PRE-COVID; ll Comune cede la rete del gas. Metano ai privati per 1,2 milioni: Rischio aumenti in bolletta.

TARI, il boomerang dei rinvii: a Naro la stangata del 2025 nasce da errori vecchi e nuoviL’aggiornamento tariffario approvato dal Consiglio comunale a giugno ha acceso la miccia, ma gli ex amministratori riconoscono che la mancata programmazione del PEF ... grandangoloagrigento.it

Arriva la stangata sulle famiglieL’introduzione del nuovo meccanismo europeo Ets2, operativo a partire dal 2028, è destinata ad avere un impatto rilevante sui bilanci di famiglie e imprese. Secondo uno studio realizzato da Bip, multi ... polesine24.it

Ristoranti e negozi arrivano a pagare fino a 2.000 euro al mese per le #bollette. L'allarme arriva dalla #Confcommercio."La nostra energia è tra le piu care al mondo" dice #Confindustria x.com

Tg2. . Ristoranti e negozi arrivano a pagare fino a 2.000 euro al mese per le #bollette. L'allarme arriva dalla #Confcommercio."La nostra energia è tra le piu care al mondo" dice #Confindustria - facebook.com facebook