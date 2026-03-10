Martedì 10 marzo 2026, le autorità tunisine hanno arrestato Diego Bocciero, considerato il reggente del Nuovo Clan Partenio. La cattura è avvenuta durante un'operazione condotta a Tunisi, che ha portato al suo fermo. Bocciero dovrà scontare una condanna di 19 anni di reclusione.

Diego Bocciero, reggente del Nuovo Clan Partenio, è stato catturato dalle autorità tunisine. L’operazione si è svolta a Tunisi martedì 10 marzo 2026. L’uomo era latitante da tempo, con una condanna di primo e secondo grado già emessa per appartenenza mafiosa. La pena inflitta ammonta a diciannove anni e dieci mesi. La Cassazione dovrà pronunciarsi definitivamente il 2 aprile 2026. Il processo si svolgerà ora con l’imputato fisicamente presente in Italia. Una rete internazionale dietro la fuga. Non si tratta di un semplice nascondiglio rurale o di una latitanza passiva. La fuga di Bocciero ha richiesto risorse finanziarie considerevoli e una logistica complessa che ha attraversato i confini europei per approdare in Tunisia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Bocciero catturato in Tunisia: 19 anni di condanna

Arrestato in Tunisia il latitante Diego Bocciero: accusato di estorsione aggravata dal metodo mafiosoÈ stato arrestato a Tunisi il latitante Diego Bocciero, 37enne originario di Avellino, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su ... irpiniaoggi.it