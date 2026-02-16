Tlc Boccardelli Luiss | Digitalizzazione leva per la crescita del Paese
Il professore Boccardelli della Luiss afferma che la digitalizzazione può far crescere l’Italia, ma ancora non siamo abbastanza avanti. Durante una conferenza, ha sottolineato come molte aziende e pubbliche amministrazioni non sfruttino appieno le nuove tecnologie. Un esempio è il basso utilizzo di piattaforme online per i servizi pubblici, che rallenta i processi e crea disagi ai cittadini.
Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "La digitalizzazione rappresenta un volano decisivo per efficienza, innovazione e produttività del sistema Paese, ma l'Italia sconta ancora un significativo ritardo nell'adozione dei servizi digitali e nello sviluppo delle competenze". È quanto ha dichiarato Paolo Boccardelli, rettore dell'università Luiss, intervenendo all'evento dedicato alla trasformazione digitale e alle infrastrutture di connettività dal titolo: "Fiber Switch On: l'accesso al futuro è adesso" presso l'Università Luiss Guido Carli a Roma. "Oggi in Italia la percentuale di utilizzo delle infrastrutture a super connettività, superiori a un gigabit al secondo, è intorno al 25%, un dato molto al di sotto delle aspettative e delle potenzialità disponibili.
In un contesto di crescente incertezza, come sottolineato da Boccardelli della Luiss, l’attenzione si concentra sull’importanza del capitale umano.
