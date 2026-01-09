Nuove prospettive per il centro anziani di piazza Risorgimento

L’amministrazione comunale di Assago sta rinnovando il centro anziani di piazza Risorgimento, trasformandolo in uno spazio polifunzionale accessibile a tutta la comunità. L’obiettivo è creare un punto di incontro per promuovere la socialità e l’inclusione, superando la funzione tradizionale dedicata esclusivamente alla terza età. Un percorso volto a favorire l’integrazione e rafforzare il senso di comunità nel territorio.

Da semplice centro dedicato alla terza età a spazio polifunzionale aperto all'intera cittadinanza. È il percorso avviato dall'amministrazione comunale di Assago per il centro anziani di piazza Risorgimento, destinato a diventare un vero e proprio punto di riferimento per la socialità e l'inclusione. Dopo i primi interventi di riqualificazione realizzati durante l'estate, che hanno interessato l'area esterna con la realizzazione di una nuova pista da ballo, nei prossimi giorni prenderanno il via nuovi lavori strutturali. All'esterno saranno installati i dissuasori, come nel resto del centro civico, per tenere lontani i piccioni e permettere a tutti di godere degli spazi esterni senza disagi e in sicurezza.

