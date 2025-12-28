Incendio a San Paolo vigili del fuoco sul posto

Un incendio si è verificato a San Paolo, nelle vicinanze della facoltà di Scienze politiche di Roma Tre. Poco prima delle 17, le fiamme sono divampate tra viale Leonardo da Vinci e via Silvio D’Amico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e gestire la situazione. Al momento, non sono noti dettagli sulle cause o eventuali feriti.

Incendio a San Paolo. Poco prima delle 17, le fiamme sono divampate tra viale Leonardo da Vinci e via Silvio D'Amico, vicino alla facoltà di Scienze politiche dell'università Roma Tre. Il fumo ha raggiunto in poco tempo anche i piani più alti dei palazzi circostanti, allarmando gli abitanti della.

