Bliz della Guardia di finanza negli studi di Cinecittà

La Guardia di finanza ha condotto un blitz negli studi di Cinecittà, eseguendo controlli e ispezioni. Le operazioni sono state svolte oggi in diversi locali all’interno del complesso cinematografico. Sul posto sono intervenuti numerosi agenti, che hanno sequestrato documenti e materiale informativo. L’intervento si è concluso con un intervento di perquisizione e verifiche amministrative.

C'è stato un bliz da parte della Guardia di finanza negli studi cinematografici di Cinecittà a Roma: i dettagli. Tale attività investigativa, riguarda in modo particolare il cosiddetto "sistema dei tax credit cinematografici". Si tratta di uno degli strumenti principali con cui viene sostenuta l'industria audiovisiva del nostro Paese da parte dello Stato. Pare che l'inchiesta riguardi il meccanismo dei tax credit per il cinema. Si tratta di un sistema di agevolazione fiscale che dà modo alle produzioni di poter ottenere incentivi economici per realizzare opere cinematografiche e audiovisive. Lo strumento è stato introdotto per poter sostenere il settore, così da favorire la realizzazione non solo di film ma anche di serie TV in Italia, con l'intento di attirare persino produzioni internazionali.