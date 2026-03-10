Blitz su Isfahan | USA e Israele colpiranno le riserve

Un'operazione militare coordinata tra Stati Uniti e Israele è in fase di definizione e riguarda le riserve nucleari di Isfahan. Fonti riferiscono che l’azione mira a colpire specificamente queste installazioni nel quadro di un blitz programmato nella regione. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità o sui tempi dell’intervento.

Un’operazione militare coordinata tra Stati Uniti e Israele sta prendendo forma nel cuore del conflitto mediorientale, con l’obiettivo preciso di colpire le riserve nucleari custodite a Isfahan. Le forze speciali e gli elicotteri sono al centro di un piano strategico che punta a neutralizzare la minaccia dell’uranio iraniano. La situazione si evolve in tempo reale mentre i vertici militari studiano ogni dettaglio per un possibile blitz contro le strutture sensibili. L’Assalto alle Riserve Nucleari. Le immagini satellitari di Isfahan offrono una visione chiara della vulnerabilità delle installazioni dove vengono immagazzinate le scorte nucleari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano, raid su Teheran. Trump non esclude truppe di terra | «Li facciamo a pezzi, ora la grande ondata». Bombe sui siti di Natanz e IsfahanGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.

L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Truppe di Israele avanzano in Libano, l'Idf bombarda Teheran | Trump: li facciamo a pezzi, ora arriva la grande ondata. Bombe sui siti nucleari di Natanz e IsfahanL’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di...

Discussioni sull' argomento Iran, uranio sepolto: partita a scacchi con Trump, blitz e rischi nucleari; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG; L'attacco all'Iran, dalla guerra ombra allo scontro aperto, l'escalation. Lo spettro nucleare; Operazione uranio. Pronto il blitz di terra dei corpi speciali Usa per l'atomica iraniana.

Pronto il blitz di terra dei corpi speciali USATra le opzioni di Trump anche l'invio della Delta Force per distruggere i siti nucleari e sequestrare i 400 chili di materiale arricchito ... msn.com

