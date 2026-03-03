L' Iran colpisce l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano raid su Teheran Trump non esclude truppe di terra | Li facciamo a pezzi ora la grande ondata Bombe sui siti di Natanz e Isfahan

L'Iran ha lanciato un attacco contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, mentre Israele ha condotto un raid in Libano e attacchi sono stati segnalati su siti di Natanz e Isfahan in Iran. Gli Stati Uniti prevedono un incremento significativo degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore e il presidente americano ha dichiarato che non esclude l'invio di truppe di terra.