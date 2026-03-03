L' Iran colpisce l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano raid su Teheran Trump non esclude truppe di terra | Li facciamo a pezzi ora la grande ondata Bombe sui siti di Natanz e Isfahan
L'Iran ha lanciato un attacco contro l'ambasciata degli Stati Uniti a Riad, mentre Israele ha condotto un raid in Libano e attacchi sono stati segnalati su siti di Natanz e Isfahan in Iran. Gli Stati Uniti prevedono un incremento significativo degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore e il presidente americano ha dichiarato che non esclude l'invio di truppe di terra.
Gli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Truppe di Israele avanzano in Libano, l'Idf bombarda Teheran | Trump: li facciamo a pezzi, ora arriva la grande ondata. Bombe sui siti nucleari di Natanz e IsfahanL’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di...
L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Israele lancia attacchi di terra in Libano e bombarda Teheran | Trump: li facciamo a pezzi, ora arriva la grande ondata. Bombe sui siti nucleari di Natanz e IsfahanL’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di...
Iran, Nyt: 3.000 morti nelle proteste. Trump: Continuate a manifestare, gli aiuti stanno arrivando
Contenuti utili per approfondire Iran colpisce
Temi più discussi: La scommessa disperata. L’Iran colpisce i Paesi del golfo, e se li scatena contro; Perché l'Iran ha attaccato i Paesi del Golfo, dopo l'offensiva di Stati Uniti e Israele; Guerra in Iran colpisce l'Europa: droni contro base britannica a Cipro; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos.
L'Iran colpisce con droni l'ambasciata americana a Riad. Chiusa quella in KuwaitL'attacco nella notte. Scoprirete presto come risponderemo, ha detto il presidente Trump. Per motivi di sicurezza è stato richiamato anche il personale governativo statunitense non essenziale anche ... ilfoglio.it
Guerra Usa-Iran, la diretta | L’esercito israeliano entra in Libano. Colpita l’ambasciata Usa in Arabia SauditaQuarto giorno di guerra in Medio Oriente tra Iran, Stati Uniti e Israele. E nuova fiammata del petrolio con il Brent che torna a 80 dollari al barile. Scatto anche del gas al Ttf di Amsterdam sopra i ... milanofinanza.it
L’Iran colpisce con droni l’ambasciata americana a Riad. Chiusa quella in Kuwait. L’attacco nella notte. “Scoprirete presto come risponderemo”, ha detto il presidente Trump. x.com
Trump: non escludo truppe in Iran. Israele colpisce anche in Libano. . Leggi l'articolo #Guerra - facebook.com facebook