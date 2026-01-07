Assalto ed esplosione al bancomat di Poirino | nuovo colpo dei ladri alla banca rapinata dalla banda dei nonni

Nella notte del 7 gennaio, una banda di ladri ha preso di mira la filiale Unicredit di Poirino, in piazza Italia, causando l'esplosione del bancomat. Dopo aver messo in atto l’assalto, i malviventi sono fuggiti con il denaro, lasciando dietro di sé danni e preoccupazione nella comunità. L’episodio si inserisce in un contesto di recenti azioni simili, suscitando attenzione sulle misure di sicurezza delle filiali bancarie.

Dopo aver fatto esplodere il bancomat, sono fuggiti con il bottino. Intorno alle 4 di questa notte, 7 gennaio, una banda di ladri ha assaltato lo sportello della filiale Unicredit di Poirino, in piazza Italia. È la stessa già presa di mira altre volte, per esempio nel 2022, quando la cosiddetta. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Assalto ed esplosione al bancomat di Poirino: nuovo colpo dei ladri alla banca rapinata dalla banda dei nonni Leggi anche: Assalto ed esplosione al bancomat di Bruino, arrivano i carabinieri e i ladri scappano su un suv scuro Leggi anche: Assalto notturno al bancomat: ladri in fuga col bottino dopo l'esplosione Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Assalto ed esplosione al bancomat di Poirino: nuovi colpo dei ladri alla banca rapinata dalla banda dei nonni - Intorno alle 4 di questa notte, 7 gennaio, una banda di ladri ha assaltato lo sportello della filiale Unicredit di Poirino, in piazz ... torinotoday.it

Esplosione nella notte a Poirino, nel mirino UniCredit: la "banda della marmotta” colpisce ancora - Svaligiato il bancomat di piazza Italia, primo furto del 2026 per i ladri che in un mese hanno già colpito dieci volte ... msn.com

