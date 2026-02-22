Blitz dei carabinieri Impiego irregolare nei bar Un’attività è stata sospesa

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto hanno scoperto un impiego irregolare nei bar locali. Durante i controlli, hanno riscontrato lavoratori senza contratto e violazioni delle norme sulla sicurezza. A causa di queste irregolarità, una delle attività è stata immediatamente sospesa. Le verifiche continuano per garantire il rispetto delle leggi sul lavoro e tutelare i diritti dei dipendenti. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Grosseto, 22 febbraio 2026 - Bar e bistrot controllati dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto. Al termine un'attività sospesa per 'lavoro nero' e due imprenditori denunciati. Elevate anche sanzioni amministrative e ammende per 14.500 euro. Sono questi i numeri dei controlli effettuati del Nucleo ispettorato del lavoro di Grosseto nell'ambito di controlli finalizzati a contrastare il fenomeno dell'occupazione irregolare e verificare le condizioni di salute e sicurezza nel settore dei pubblici esercizi, hanno svolto numerose ispezioni tra la città e la provincia in bar e bistrot.

