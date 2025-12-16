Blitz dei Nas nel bar | attività sospesa maxi multa e denuncia

Nel corso di un'operazione congiunta, i Nas di Gubbio, i carabinieri e i rappresentanti della Usl Umbria 1 hanno effettuato un controllo in un bar locale. L'intervento ha portato alla sospensione dell'attività, a una maxi multa e a una denuncia nei confronti dei titolari, nell'ambito di verifiche sulle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

Controlli e multe. I carabinieri di Gubbio e gli specialisti del Nas, insieme al personale della Usl Umbria 1, hanno controllato un bar della città dei Ceri. Nel locale in pieno centro storico i militari hanno rilevato "gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, la mancanza dei titoli.