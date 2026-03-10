Bimbo di 3 anni perde conoscenza all’asilo il grande spavento e il trasporto in ospedale con l’elisoccorso

Un bambino di tre anni ha perso conoscenza all’asilo nel pomeriggio di oggi, a Capoliveri sull’Isola d’Elba. Dopo aver manifestato un malore, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale con l’elisoccorso. La scena ha generato grande spavento tra insegnanti e genitori presenti nella struttura. Le autorità stanno verificando le condizioni del piccolo e le circostanze dell’accaduto.

Capoliveri (Livorno), 10 marzo 2026 - Tanta paura oggi all'Isola d'Elba per un piccolo di tre anni che ha perso conoscenza poco dopo l'ora della mensa, mentre si trovava alla scuola di infanzia, Don Michele Albertolli di Capoliveri. Il bimbo - secondo quanto riferito dalle maestre della scuola materna - era apparso particolarmente silenzioso già mentre mangiava, come se stesse covando l'influenza. Poi inaspettatamente, il malore. Alle ore 12:51 è scattato l'allarme che ha attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenute la Misericordia di Porto Azzurro e l'auto medica da Portoferraio, congiuntamente alla polizia municipale di Capoliveri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bimbo di 3 anni perde conoscenza all’asilo, il grande spavento e il trasporto in ospedale con l’elisoccorso Articoli correlati Perde il controllo della moto e si schianta: 40enne in elisoccorso in ospedaleL'incidente si è verificato lungo la Strada Regionale Maremmana, nel comune di Pitigliano intorno alle 10,30 di oggi (1 marzo) PITIGLIANO – Paura... Riccardo Cardani cade e perde conoscenza: in ospedale per la Tac, Paralimpiadi a rischioRobecchetto con Induno (Milano), 5 marzo 2026 – Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Tutto quello che riguarda Bimbo di 3 anni perde conoscenza... Temi più discussi: Napoli, abusi su un bimbo di tre anni in un centro commerciale: arrestato 47enne; Napoli, abusa di un bimbo di 3 anni in un centro commerciale: arrestato 47enne; Bimbo rischia di soffocare con un pezzo di carota, salvato dalla Polizia locale a Bottanuco; Napoli, tenta di violentare un bimbo di 3 anni nella libreria di un centro commerciale. Chi è l’orco del centro commerciale che ha abusato del bimbo di 3 anni (lui era insieme a due bimbe)Vediamo di chi si tratta le sue generalità sono conosciute qualcosa di davvero assurdo ecco di chi si tratta e come mai ha fatto questo brutto ... donna.fidelityhouse.eu Bimbo di 3 anni molestato in libreria: arrestato 47enne a SecondiglianoL'allarme è scattato intorno alle 19, quando una donna ha contattato il 112 segnalando una presunta violenza ai danni di un bambino all'interno di una libreria del centro commerciale. agro24.it Il dottor Giuseppe Caianiello, ex primario dell’ospedale Monaldi, ha parlato del caso di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo morto nell’ospedale napoletano dopo un trapianto di cuore fallito. - facebook.com facebook