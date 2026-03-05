L'atleta paralimpico Riccardo Cardani è caduto durante una sessione di allenamento a Robecchetto con Induno, in provincia di Milano. Dopo l'incidente, è stato trasportato in ospedale dove si sottoporrà a una Tac. La sua partecipazione alle prossime Paralimpiadi potrebbe essere compromessa a causa di questo infortunio. La situazione rimane da monitorare con attenzione.

Robecchetto con Induno (Milano), 5 marzo 2026 – Grave infortunio per l'atleta paralimpico di snowboard cross Riccardo Cardani. Nell'allenamento odierno a Cortina d’Ampezzo, sede delle gare dei Giochi paralimpici, l'azzurro è caduto e l'incidente ha provocato la rottura del casco. A seguito dell'impatto, l'atleta ha perso conoscenza per circa 45 secondi. In ospedale per la Tac Per accertamenti precauzionali, Cardani è stato trasportato in ospedale e sarà sottoposto a una Tac. “Lo staff medico, in collaborazione con lo staff tecnico e col presidente, sta valutando attentamente la situazione - sottolinea il Comitato paralimpico italiano - ponendo come priorità assoluta la salute dell'atleta”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Riccardo Cardani cade e perde conoscenza: in ospedale per la Tac, Paralimpiadi a rischio

