Grattacielo interviene il Movimento 5 stelle | Non si può lasciare sola una parte della città

Il Movimento 5 Stelle di Ferrara ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione del grattacielo inagibile dopo l’incendio di una delle torri. In una nota, il gruppo territoriale sottolinea l'importanza di intervenire prontamente per tutelare le aree urbane e garantire sicurezza e assistenza alla comunità, evidenziando che nessuna parte della città dovrebbe essere lasciata sola di fronte a simili emergenze.

Grattacielo inagibile. Interviene anche il gruppo territoriale del Movimento 5 stelle Ferrara esprimendo il proprio punto di vista in merito al problema insorto a seguito dell'incendio di una delle torri del grattacielo. "Tra le iniziative che un'Amministrazione comunale può e deve adottare in situazioni di emergenza come questa - afferma il partito -, non è accettabile che una parte della cittadinanza, in particolare quella meno abbiente, venga abbandonata a sé stessa, determinando un'ulteriore forma di discriminazione e marginalizzazione". "'Non è una calamità naturale', così è stata liquidata, dal sindaco - proseguono i rappresentanti -, l'inagibilità del grattacielo colpito dall'incendio.

