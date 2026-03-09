Iran Putin | Pronti a collaborare con europei per forniture petrolio e gas

La Russia ha annunciato la disponibilità a collaborare con l’Europa per forniture di petrolio e gas. Secondo fonti russe, il paese è pronto a consegnare le risorse energetiche richieste, ma aspetta segnali dall’Unione Europea che confermino una volontà di superare le questioni politiche legate a questo settore. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sulle condizioni di eventuali accordi.

La Russia è pronta a fornire petrolio e gas all’ Europa, ma attende segnali dall’ Ue che la dichiarino disposta ad abbandonare le considerazioni politiche in questo ambito. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro sul mercato globale del petrolio e del gas. “Se le aziende e gli acquirenti europei decidessero improvvisamente di riorientarsi e di offrirci una cooperazione sostenibile e a lungo termine, libera da pressioni politiche, fatelo pure”, ha detto Putin, come riporta l’agenzia Tass, “non abbiamo mai rifiutato e siamo pronti a collaborare con gli europei. Ma abbiamo bisogno di segnali da parte loro che dimostrino che sono pronti e disposti a lavorare e che ci assicureranno sostenibilità e stabilità”, ha aggiunto il presidente russo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

