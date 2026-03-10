Bierhoff | Milan credo nella rimonta Scudetto Ecco come andò la nostra nel 1999

Olivier Bierhoff, ex attaccante del Milan negli anni '90, ha dichiarato di credere ancora nella possibilità di una rimonta per lo Scudetto. Ricorda la stagione del 1999, quando il Milan vinse il campionato, e ha spiegato come si svolse quella vittoria, condividendo dettagli sulla sua esperienza in quella squadra. La sua riflessione si concentra su quella stagione passata.

Olivier Bierhoff, ex attaccante del Milan per tre stagioni, dal 1998 al 2001, con 44 gol in 119 presenze, ha vinto - il 23 maggio 1999 - lo Scudetto in volata con il Diavolo allenato da Alberto Zaccheroni rimontando 7 punti in 7 giornate alla Lazio. Chi meglio di lui, dunque, poteva parlare a 'La Gazzetta dello Sport' della possibile rimonta del Milan di Massimiliano Allegri sull'Inter di Cristian Chivu in vetta alla classifica? Ecco le sue dichiarazioni. Ex Milan, Bierhoff: "Fa bene Allegri a parlare di Champions. Il resto dopo" Bierhoff sulla storica rimonta Scudetto del Milan nel 1999: «Semplice: ci abbiamo creduto e abbiamo messo insieme un filotto clamoroso di vittorie. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

