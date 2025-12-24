Bierhoff | Fullkrug spero che dia al Milan una spinta per lo scudetto Tifo ancora la squadra

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha espresso ottimismo riguardo all’arrivo di Niclas Fullkrug in rossonero, sperando che possa contribuire alla corsa allo scudetto. Bierhoff ha dichiarato di tifare ancora per la squadra e di vedere in Fullkrug un elemento che potrebbe rafforzare l’attacco del Milan. Di seguito le sue parole e le sue valutazioni sull’impatto del nuovo acquisto.

Oliver Bierhoff, ex attaccante del milan, ha commentato l'arrivo di Niclas Fullkrug in rossonero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

