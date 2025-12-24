Bierhoff | Fullkrug spero che dia al Milan una spinta per lo scudetto Tifo ancora la squadra

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha espresso ottimismo riguardo all’arrivo di Niclas Fullkrug in rossonero, sperando che possa contribuire alla corsa allo scudetto. Bierhoff ha dichiarato di tifare ancora per la squadra e di vedere in Fullkrug un elemento che potrebbe rafforzare l’attacco del Milan. Di seguito le sue parole e le sue valutazioni sull’impatto del nuovo acquisto.

