Feroce rapina con pistola finto poliziotto in fuga con Rolex da 40mila euro | due uomini indagati

Due uomini travestiti da poliziotti sono al centro di un’indagine per una rapina violenta e armata avvenuta la scorsa primavera. La loro fuga con un Rolex da 40 mila euro ha suscitato sconcerto e paura nella comunità. Le autorità hanno identificato e interrogato due sospetti, mentre le indagini proseguono per fare luce su questo episodio inquietante e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Una feroce rapina a mano armata portata a termine da uomini travestiti da poliziotti. Ora ci sono due sospetti per il crimine avvenuto la scorsa primavera. I Carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima, con il supporto in fase operativa delle Compagnie di Napoli Stella e Marano di.

