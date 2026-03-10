Bici-furgone Grave 41enne di Vinci

Un incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 13 lungo la strada in discesa che collega San Baronto con Lamporecchio, nella località Collececioli. Coinvolti un ciclista e un furgone, un uomo di 41 anni di Vinci è rimasto gravemente ferito. L’auto e la bici sono entrate in collisione su una curva della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Sulla strada in discesa che collega San Baronto con Lamporecchio, in località Collececioli, su una curva, ieri intorno alle 13 si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolto un ciclista ed un furgone. L'impatto è stato forte. Ad avere la peggio è stato il corridore, che in seguito allo scontro, è caduto violentemente a terra, riportando diversi traumi in varie parti del corpo. Il corridore, di 41 anni, residente a Vinci, sicuramente stava tornando a casa, in quanto stava scendendo il San Baronto in direzione di Lamporecchio. Sul luogo dell'incidente, chiamata da alcuni passanti, è intervenuta immediatamente con il codice di massima allerta un'ambulanza, con medico a bordo della Croce Verde di Lamporecchio.