Pistoia | 41enne travolta in bici da auto pirata è grave

Una donna di 41 anni è rimasta gravemente ferita a Pistoia dopo essere stata investita da un'auto pirata mentre tornava a casa in bicicletta. L’incidente si è verificato alla periferia della città e le sue condizioni sono considerate serie. Le indagini sono in corso per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.

Grave incidente stradale alla periferia di Pistoia. Una donna di 41 anni, italiana, è stata travolta in bici mentre tornava a casa dal lavoro

