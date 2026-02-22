Moto contro bici nel Casertano muore 41enne

Un incidente a Capua, nel Casertano, ha causato la morte di un uomo di 41 anni che pedalava in bicicletta. La collisione con una moto, avvenuta questa mattina, ha provocato ferite gravissime al ciclista, che non è sopravvissuto. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e raccoglie testimonianze sul luogo dell’impatto. La strada rimane chiusa al traffico per le operazioni di rilievo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente mortale stamani a Capua, nel Casertano, dove un uomo di 41 anni ha perso la vita mentre viaggiava in bici, dopo essersi scontrato con una moto. L'Incidente è avvenuto nei pressi del ponte di Annibale, zona molto frequentata da cicloamatori; sul posto i sanitari del 118 hanno provato a rianimare il 41enne, ma è stato tutto inutile. È in corso la ricostruzione della dinamica da parte dei carabinieri. La moto era condotta da una donna, che è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.