Bici elettriche modificate multe salate e sequestro
Nel corso dei mesi di novembre e dicembre è stata intensificata l’azione di vigilanza su bici elettriche a pedalata assistita. In particolare, sono state verificate le modifiche non autorizzate che possono rendere queste biciclette non conformi alle normative vigenti. Le autorità hanno ricordato l’importanza di rispettare le regolamentazioni per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Di conseguenza, sono state emesse sanzioni e sequestrate le bici non a norma.
Nel corso dei mesi di novembre e dicembre è stata intensificata l’azione di vigilanza su bici elettriche a pedalata assistita. Tre di questi mezzi sono risultati non conformi alle prescrizioni previste dal Codice della Strada. Durante i controlli infatti è stato accertato che le tre biciclette. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Spaccio e bici elettriche modificate che sfrecciano in centro: arresti, sequestri e 50 mila euro di multe
Leggi anche: Bici elettriche modificate e trasformate in scooter: sequestri a Brancaccio
Bici elettriche veloci come ciclomotori, a Reggio Calabria multe per oltre 15 mila euro; «Pericolo rider per le strade»: lanciato l'allarme.
Bici elettriche modificate, multe salate e sequestro - La Polizia Locale di Este ha fatto scattare sanzioni amministrative comprese tra 158 e 635 euro, oltre al sequestro dei "velocipedi" finalizzato alla successiva confisca ... padovaoggi.it
Reggio, guerra alle bici elettriche modificate: 3 mezzi sequestrati e sanzioni salatissime - Controlli congiunti della Polizia Locale e della Motorizzazione Civile ... citynow.it
Bici elettriche truccate trasformate in motorini, tre sequestri e 500 euro di multe - La stretta sulle bici elettriche dal motore contraffatto ha già portato alle prime sanzioni: in pochi giorni, la polizia locale ne ha sequestrate tre. ilgazzettino.it
SCUOLA ++ Aree verdi, piste ciclabili, uno skate-park e un noleggio bici elettriche, nei programmi dei Consigli dei ragazzi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.