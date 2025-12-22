Bici elettriche modificate multe salate e sequestro

Nel corso dei mesi di novembre e dicembre è stata intensificata l’azione di vigilanza su bici elettriche a pedalata assistita. In particolare, sono state verificate le modifiche non autorizzate che possono rendere queste biciclette non conformi alle normative vigenti. Le autorità hanno ricordato l’importanza di rispettare le regolamentazioni per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Di conseguenza, sono state emesse sanzioni e sequestrate le bici non a norma.

