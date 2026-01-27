Scoperte biciclette elettriche truccate a Battipaglia 11 sequestri | velocità fuori controllo

La Polizia di Battipaglia ha sequestrato 11 biciclette elettriche modificate per superare i limiti di velocità, intervenendo per garantire la sicurezza stradale. Diversi conducenti sono stati sanzionati durante i controlli, evidenziando l’importanza di rispettare le norme sui mezzi elettrici. Questa azione mira a prevenire incidenti e a tutelare tutti gli utenti della strada.

11 velocipedi sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato a Battipaglia. L’operazione, condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia e della Polizia Stradale di Salerno, è stata finalizzata alla prevenzione e repressione delle violazioni legate all’uso di biciclette elettriche e monopattini, con particolare attenzione alle modifiche tecniche non consentite e al mancato rispetto delle norme di sicurezza. Controlli straordinari sul territorio Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nella giornata odierna le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli nelle aree urbane di Battipaglia e Salerno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

