Milano, 1 gennaio 2026 – Bianca Balti riflette sul 2025, un anno che ha richiesto grande resistenza fisica e mentale. Nonostante le difficoltà affrontate, la modella si mantiene forte e determinata, condividendo la sua esperienza di resilienza e speranza per il futuro.

Milano, 1 gennaio 2026 – “Un anno che ha messo alla prova il mio corpo, il mio cuore e la mia mente. Ecco come il 2025 mi ha spezzato e come sono ancora in piedi ”. È il post Instagram di Bianca Balti, pubblicato sul suo profilo la sera del 31 dicembre, accanto a diverse fotografie che la immortalano in alcuni momenti importanti trascorsi negli ultimi dodici mesi. Un periodo duro, durante il quale la top model lodigiana ha dovuto affrontare la malattia: un tumore ovarico al terzo stadio, diagnosticato nel settembre 2024. Negli scatti pubblicati sul social la si vede durante le cure, senza capelli e con il viso stanco e segnato dalla malattia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bianca Balti: “Il 2025 ha messo alla prova il mio corpo, il mio cuore e la mia mente. Mi ha spezzato ma sono ancora in piedi”

